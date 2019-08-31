台中3家非法旅館罰不怕 市府拆電錶斷水電

2019-08-31 12:25

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市非法旅館與日租套房漸增，為查緝非法業者，非法旅館「亞士頓休閒館」及2家日租套房「派寶i放慢」、「N Joy Taichung」皆經市府觀旅局裁罰2次並勒令歇業，但仍繼續違規營業，市府強制執行斷水斷電，展現阻絕日租套房及非法旅館經營決心。

觀旅局今日表示，大里區大峰路的「亞士頓休閒館」是ㄧ家非法汽車旅館，去年1月查獲無旅館業登記證而經營旅館業務，依法裁處罰鍰並勒令歇業，今年1月再次前往複查，仍非法營業。西區中美街「N Joy Taichung」及南區忠孝路「派寶i放慢」皆為獨棟透天厝，業者向屋主承租後違法經營日租套房對外攬客營業，依法裁處罰鍰及勒令歇業，惟該兩家日租套房仍由同一負責人持續經營。該3家業者無旅館業登記證而經營旅館業務，經勒令歇業仍無視法令繼續營業，嚴重影響公共安全，近3年內共裁處110萬元罰鍰，業者仍罰不怕。

為維護旅宿公共安全及旅客權益，觀旅局連續2日會同警察局、都市發展局、經濟發展局、消防局、環保局、自來水公司、台電公司等單位，到現場拆除3家業者電錶及水錶，予以斷水斷電。

觀旅局長林筱淇表示，非法旅宿未經過建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險甚至逃漏稅捐等，嚴重影響旅客住宿公共安全。多數非法旅宿業者透過網路平台業者（例如airbnb等）行銷廣告或受理訂房，以低價及便利為由吸引消費者入住，事實上房價並未比合法旅宿業便宜，住宿安全及品質亦無保障，因採秘密留言或行動電話聯絡方式聯繫訂房及匯款事宜，再由旅客自行前往或委託第三人帶領前往入住，無實體往來交易憑證及業者負責人姓名等資訊，規避政府查緝，一旦發生緊急意外事件，嚴重危及住宿旅客安全，消費者更是求償無門。

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