超幸運愛侶！排隊搶聯合婚禮 搶到頭香抽中雙人機票

2019-08-31 11:36

〔記者何玉華／新北報導〕今年新北市聯合婚禮獎項豐厚，吸引新人露宿排隊搶名額，在市政府大樓前壯觀的帳篷大軍還引發爭論；終於在今天一早完成報名，排隊拔得頭籌的新人幸運地抽中普吉島5日來回雙人機票，皇天不負苦心人，好事成雙。

民政局長柯慶忠表示，今年聯合婚禮主打世界民族風，招募百對新人，將於10月27日在貢寮福容飯店舉辦海洋婚禮，今（31）日受理報名，現場抽出普吉島5日來回雙人機票30組，婚禮當天還可再抽鑽石項鍊、土耳其、泰國、韓國及日本蜜月之旅外，還有其他獎婚助孕好禮；新人如果穿著民族風服飾，還可獲得2000元變裝費。

排隊拔得頭籌的新人許嘉浩及陳珮珺，25日上午就到市府門口排隊，比報名時間提前了144小時，刷新歷年紀錄。許嘉浩說，連續3年都沒排到聯合婚禮名額，今年下定決心要排到，來排隊的前1天吃飽飯後輾轉難眠，隔天一早就來排隊；陳珮珺說，許嘉浩是在夜市排隊10分鐘都不耐煩的人，這次竟提早6天排隊，讓她直呼好感動。幸運的是，還抽中普吉島5日來回雙人機票，真的很開心，直說「好事成雙」！

另一組抽普吉島5日來回雙人機票的新人郭靜莛、林文智，兩人共同興趣是浮潛，郭靜莛說，早就想要跟林文智到有燦爛陽光、白沙灘與性感比基尼的熱帶島嶼度假，這次美夢成真，超開心。

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