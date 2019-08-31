中市921路公車明上路 方便栗林車站周遭接駁

2019-08-31 11:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市鐵路高架化後，新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等車站，為強化車站周圍大眾運輸接駁服務，交通局新闢及調整99、242、246及800路等公車路線行經各新站，明天1日起將再新增921路公車行經栗林車站，串聯潭子聯合辦公大樓及慈濟醫院等站點，方便民眾轉乘台鐵、洽公、就醫。

交通局長葉昭甫表示，鐵路高架化後台中共有10座高架車站，其中栗林、頭家厝、松竹、精武及五權車站為新增加車站，交通局為便利車站周遭地區民眾前往乘車，陸續新闢調整99路「精武車站-嶺東科技大學」、242路「五權車站-一江橋」、246路「秀泰影城-國軍台中總醫院」及800路「捷運北屯總站-嶺東科技大學」等公車路線行經松竹、精武及五權等車站。

由於栗林車站周遭僅有南、北向公車路線接駁，且人口密集路段沒有公車路線行駛，新增921路公車，提升栗林車站周遭接駁，9月1日起通車營運。

921路公車營運時段為凌晨5時30分至深夜23時，採固定時刻發車，除行經豐原大道六段至八段、大豐路五段，及潭子區民生街、祥和路、嘉豐路及仁愛路等多個目前無公車路線服務的路段，補足豐原、神岡及潭子等地區的大眾運輸缺口，沿線也行經豐原東站、栗林車站、潭子聯合辦公大樓、慈濟醫院及軍功松竹路口等重要站點，並新增17個乘車站點，提供沿線居民通勤、醫療、洽公及鐵路轉乘服務。

葉昭甫說今年年底前台鐵松竹、太原站及捷運綠線文心森林公園站等聯外新闢路線也會陸續通車，未來也會持續規畫讓各種載具在同一地點可自由轉乘，提高民眾選擇大眾運輸。

相關公車相關資訊詳細公車班次及停靠站點，可至交通局網站-主題服務專區查詢，或使用台中公車APP、公車動態資訊系統即時掌握公車所在位置，節省候車時間。

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