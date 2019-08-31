高雄「特貿三」下週一台北招商 投資規模超過265億

2019-08-31 11:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄多功能經貿園區首件鑽石級精華土地開發案「特貿三」公告招商，本案投資規模超過265億元，估計可創造4000個就業機會；高市都市發展局透露已有多家業者領標，為擴大招商宣傳，9月2日週一將在台北舉辦首場招商說明會。

高市都發局長林裕益表示，緊鄰高市圖總館、高雄展覽館旁的「特貿三」，是高雄港區少數可作「住宅、商業使用」的土地，極具發展潛力，可說是高雄市鑽石黃金地段，8月15日公告招商後，已接獲多家企業詢問。

都發局說明，特貿三位於高雄多功能經貿園區核心位置，附近有輕軌、捷運紅線及黃線，又緊鄰高雄展覽館、市立總圖書館、高軟科技園區、高雄港埠旅運中心等。

此外，附近有10處公辦市地重劃，預計110年底完成，加上周邊民間開發案，有晶英國際行館、臺灣人壽總圖二期BOT、遠雄集團The One都陸續進場，此時正是投資時機。

都發局表示，特貿三分南、北兩塊基地，北基地約3.1公頃（9387坪），採設定地上權方式開發，權利金23億8938萬元，分9期繳納，存續期間為70年；南基地約2.2公頃（6675坪），係採權利變換方式開發，可興建住宅使用，權利金72億1062萬元，分3期繳納。

本招商案係結合設定地上權及都更權利變換，開發商於完成都更後，可取得南基地土地及建物所有權，搭配北基地的設定地上權，可引入產業進駐開發，打造結合會議展覽、購物商場、企業辦公、國際飯店、水岸住宅等五合一機能的世貿會展園區。

本案投資規模超過265億元，估計可創造4000個就業機會，都發局9月2日下午2點半，在台北君悅酒店3樓鳳鳴廳舉辦首場招商說明會，9月4日下午2點半，在高雄市政府四維行政中心3樓多媒體簡報室舉行第二場招商說明會，詳情請電洽07-3368333轉2239或3521，或參閱高市府都發局網站。

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