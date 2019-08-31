宜花東公共運輸轉乘優惠 公總宣布延長至明年底

2019-08-31 10:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為提升宜蘭、花蓮、台東公共運輸發展，培養民眾轉乘習慣，減少使用私人運具，交通部公路總局原訂實施至今（31）日的宜花東公共運輸，使用電子票證轉乘享優惠措施，將延長實施至明年底；經費方面將由公路公共運輸多元推升計畫支付，每月約70萬元。

宜花東轉乘優惠，民眾使用電子票證搭乘台鐵、國道客運、公路客運或市區客運後，再轉乘客運及公車，即可享有公路客運基本里程（22元）、市區客運一段票免費的優惠。

公總表示，轉乘優惠從106年8月實施以來，在107年的公路公共運輸運量、電子票證使用率等，均較106年實施前有所成長；其中運量成長約1%，電子票證使用率約提升5.2%。該項措施實施已具有初步成效，考量宜花東公共運輸資源，相對西部地區較為不足，希望藉由轉乘優惠持續帶動公共運輸成長，因此，該措施將延長實施至109年底，鼓勵民眾多利用公共運輸，舒緩國5假日交通壅塞情況。

根據公路總局統計，宜花東轉乘優惠每月平均約5.2萬人次使用，當中搭乘台鐵後轉乘約占39%、搭國道後轉乘占13%、搭當地公路客運後轉乘其他運具占16%，搭當地市區公車後轉乘占32%。

公總表示，轉乘量較多的地方客運、公車路線包含「112」礁溪轉運站循環線、「紅1」外澳－羅東轉運站）、「紅2」宜蘭轉運站－南方澳、「1766」頭城－南方澳、「1792」羅東轉運站－天送埤等，顯示確實有許多民眾利用礁溪、羅東或宜蘭轉運站進行轉乘，未來將持續觀察民眾轉乘行為，並請地方政府、客運業者加強轉運站相關轉乘資訊，及公車路線及班次配合情形，以提供民眾更為無縫、便利轉乘服務。

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