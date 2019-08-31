打破禁忌！ 南投準媽咪上傳產檢照送好禮

2019-08-31 09:45

〔記者謝介裕／南投報導〕婦女懷孕前3個月不能曝光喜訊，否則，腹中孩子便可能流產不保？儘管科技日新月異，但絕大多數孕婦對此「習俗」，依舊深信不疑，南投醫界則認為，該習俗意在提醒孕婦注意孕程的安全，大家應理性視之。

為宣導懷孕準媽咪定期產檢的重要性，南投縣衛生局特別結合縣內4家母嬰親善醫院，共同舉辦「幸福南投定期產檢」活動，然而，坊間習俗流傳婦女懷孕前3個月，若「公告懷孕便會流產」的禁忌，到底真實性如何？也格外引人關注。

衛福部南投醫院院長洪弘昌、竹山秀傳醫院院長謝輝龍指出，婦女有無懷孕，醫護人員在第一時間便都知情，這與孕婦自己說或不說根本沒差，不過，懷孕初期胚胎多半比較不穩定，假使太早公布喜訊，萬一遇到變故，反而讓孕婦徒增壓力，所以坊間的習俗僅是形勢的制約，希望凡事低調少張揚吧！

南投衛生局說，此次活動是與縣內認證通過「母嬰親善醫院」的南投、埔基、佑民、竹山秀傳等4家醫院，共同合作推動懷孕「定期產檢」，自9月1日起至10月31日止，歡迎準媽咪們於個人臉書上傳至母嬰親善醫院接受產檢的照片或超音波照片，經工作人員確認就送育兒好禮，獎品有寶寶副食品餵食器、3M寶寶食物剪刀、寶寶學習水杯等，將隨機贈送1款，各家醫院限量贈送25份，送完為止。

除此，活動期間也提供孕期營養諮詢、流產徵兆、高危險妊娠、孕期心理適應及母乳哺育等諮詢服務，相關活動辦法可上衛生局網站活動快訊查詢。

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