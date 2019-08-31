08/31 各報重點新聞一覽

2019-08-31 06:20

自由時報

嚇阻反送中 港府大搜捕 黃之鋒與議員等8人被抓

香港政府廿九日起對多名香港知名社會運動青年領袖及立法會議員展開搜捕，在二十四小時內逮捕陳浩天、黃之鋒、周庭、許銳宇、孫曉嵐、鄭松泰、區諾軒、譚文豪等八人到案，理由則為「反送中」的各式「違法」行動。黃、周在卅日下午獲准保釋，但須遵守宵禁令。兩人離開法院時，宣稱這次大規模逮捕是衝著已遭禁止舉行的八三一遊行而來，利用製造白色恐怖，嚇阻港人參與示威。

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中山大學補助大學交換生 月給1萬 每年送330生出國

大手筆創舉！國立中山大學今年九月開始，對大學部學生首度祭出「國際一流名校交換一年」的全面補助新制，以每月一萬元助學金方式，獎勵大學生至國外姊妹校修習半年至一年，可望創下國內全面補助在校生出國先例。

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健保平均眷口數調降 90萬雇主年省30億

少子化趨勢明顯，健保署昨天公告，明年元旦起健保平均眷口數從○．六一人調降為○．五八人，約九十萬名雇主可少繳員工的眷口健保費，但明年健保收入恐因此少收約四十七億元；雇主則表示，這是法定調降，別將健保財務責任全壓在企業身上。

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聯合報

831前夕風聲鶴唳 港警大拘捕 48小時至少抓7人

「八三一」前夕，香港風聲鶴唳。香港警方展開大規模拘捕行動，過去四十八小時內至少拘捕七名政黨召集人、學生領袖、立法會議員和區議員等。

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郭幕僚：郭台銘若選 會獨立參選 917前做決定

鴻海前董事長郭台銘是否宣布參選總統備受矚目，郭台銘幕僚蔡沁瑜昨天明確表示，若郭台銘要參選，會以「獨立參選人」的姿態參選，並在九月十七日連署申請截止前，向外界報告最後決定。雖然是獨立參選，但蔡沁瑜表示，郭台銘仍會結合志同道合的朋友一起為中華民國打拚。

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中國時報

高一歷史 灌輸台獨！108新課綱上路 專家批3處刻意去中國化

108新課綱上路，不滿新學期高一歷史課本充滿「台灣地位未定論」，以多元文化或海洋文化之名矮化中華文化主體地位，由嘉義大學教授吳昆財等專家學者發起的「新三自運動」（歷史「自己救、自己寫、自己教」）選擇周五（30日）全國國高中開學日，再度召開記者會痛批。

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示威潮未歇 社運要角、立法會議員都被抓！港警大搜捕 黃之鋒周庭獲准保釋

香港兩個多月示威潮，港警前夜展開大搜捕！24小時內鎖定7名社運要角，包括香港眾志祕書長黃之鋒和成員周庭、主張港獨的香港民族黨前召集人陳浩天、立法會議員鄭松泰、沙田區議員許銳宇、港大前學生會長孫曉嵐及22歲陳女，不過包括黃之鋒和周庭很快獲准保釋，黃還得到法庭允許，9月3日來台。

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