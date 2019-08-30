歐美研究：同性性行為非由單一基因決定

2019-08-30 23:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐美科學家根據近50萬筆基因資料和訪談，進行歷來最大規模的性向與基因關係研究，結果顯示性行為如同體形或智商，並非由單一基因決定，亦即沒有單一「同性戀基因」，而是受到成千上萬組基因和環境的複雜影響。研究成果29日發表於美國《科學》（Science）期刊。

研究團隊根據英國生物樣本庫（UK Biobank）及美國基因技術公司「23andMe」提供的逾47萬筆基因資料和生活資訊，展開全基因組關聯分析（GWAS）及個人是否有過同性性行為等訪談調查，發現可能有數以千計的基因組與同性性行為有關，影響程度約為32%；且又以其中5組「基因標記」（genetic marker）的關聯性最顯著，但影響程度不到1%。

該研究的共同作者、美國麻省理工學院─哈佛大學「布洛德研究所」（Broad Institute）學者尼爾（Ben Neale）指出，研究結果印證性向並非由單一基因決定，而是源於不同基因組中眾多小基因的交互作用，惟不可能透過基因準確預測個人的性行為，因為養育過程、生活模式等環境因素，也都會影響性向，就如同身高或心臟病是受先天基因和後天飲食、作息等因素共同影響。

但另一方面，本身為LGBTQ（男、女同性戀者、雙性戀者、跨性別者與對性別認同感到疑惑者）的眾多科學家，擔心該研究會被有心人士利用，助長對同志族群的偏見和歧視。例如，基因影響性向的研究成果，可能會讓反同人士用以鼓吹基因編輯、胚胎挑選等手段，儘管這在技術上不可能實現；再者，性向非由基因百分之百決定，也可能導向「同性戀是一種選擇」的論點，並藉以推廣「性向矯正」。

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