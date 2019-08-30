金門塔山電廠廠長交接 新廠長強力放電：「太太、我愛妳」

2019-08-30 23:09

〔記者吳正庭／金門報導〕台灣電力公司金門塔山發電廠新、卸任廠長今天交接，新任廠長葉國佐初到金門就被好山好水的浪漫氣氛感染，致詞時大方感謝到場的另一半：「太太、我愛妳」，當場放閃，「電力」十足，不僅讓太座感動地酸了鼻子，也引來舉座如雷掌聲。

台電總公司發電處副處長鄭天德主持交接典禮時說，為因應金門未來發展需要，目前9號、10號機組已進入試運轉階段，未來1年可增加7000萬度發電量，足夠金門往後10年的經濟發展需要。

即將在明天退休的卸任廠長陳文寬，是在任最久的塔山電廠廠長；他說，4年半來常利用假日騎著自行車環島行，對於金門一草一木都有感情，如今要離開，心裡依依不捨，會永遠懷念金門鄉親的友善好客。

澎湖尖山發電廠副廠長升任的葉國佐說，感謝台電讓他到好山好水的金門，有異地學習的機會，希望「尖山」與「塔山」兄弟廠能繼續交流，未來一定會與塔山團隊攜手努力，配合金門低碳島與建立智慧電網的目標，打造穩定供電的綠色家園。

葉國佐最後以略帶起伏的語氣，感謝與會者及遠道而來的尖山發電廠同仁及家人時，冷不防開口：「太太、我愛妳」，空氣像停滯了半秒鐘，現場響起如雷掌聲，他停了停又對太太說：「唯有妳無私的奉獻，才能夠讓我忘我的付出」，一小段感謝另一半一路走來體諒的告白，讓太太感動地酸了鼻子，不禁用手捂住臉上擔心失態的表情，溫馨的場面，連出席的金門縣副縣長黃怡凱、金城鎮長李誠智等人都莞爾，彷彿也跟著感染到甜蜜放電的威力。

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