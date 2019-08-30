秋行軍蟲全台淪陷 嘉義市也發現疫情

2019-08-30 20:52

〔記者簡惠茹／台北報導〕全台淪陷秋行軍蟲，嘉義市玉米田今天確認首例秋行軍蟲案例，防檢局表示，至此全國各地都出現秋行軍蟲疫情發生紀錄，截至昨天，幼蟲通報確定案件計247件，成蟲確定案例226件。

防檢局表示，嘉義市政府昨天在八掌溪堤防旁新植玉米植株發現有秋行軍蟲，此案為嘉義市發生首例，因此目前全國都有秋行軍蟲疫情發生記錄。

防檢局指出，目前秋行軍蟲防治仍處於強制施藥第二階段，而國內正值二期作玉米及落花生等雜糧作物開始栽種，呼籲各地方政府及農民加強田間目視巡查，尤其在颱風過後，更應增加巡田頻率，以利即時掌握疫情。

防檢局指出，7月起各地方政府即在重要作物產區，依作物栽培面積選定巡查田數，進行目視巡查工作，包括玉米、高粱、甘藷、落花生、大豆、生食甘蔗、狼尾草、盤固拉草等高風險寄主作物，截至8月28日止共巡查364處田區，除玉米及高粱仍有部分田區發生危害外，均未發現其他寄主作物受害。

防檢局統計，截至8月29日止，全國各縣市均有秋行軍蟲幼蟲通報確定案件計247件，成蟲確定案例226件，目前已完成銷毀81件（21.79公頃），藥劑防治160件（1281.25公頃），其中金門藥劑防治案例即達15件（1229.75公頃）。

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