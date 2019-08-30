昔誤入歧途流落街頭 他拾回烘焙技術盼重生

2019-08-30 21:21

〔記者楊綿傑、實習記者吳紫瑀／台北報導〕浪子回頭金不換，如果社會能適時拉一把，他們或許可創造無限可能！擁有烘焙技術的阿達，已年近半百卻誤入歧途，出獄後自慚形穢，一度流落街頭，不過在社政單位及人安基金會協助下，終於振作起來，未來他也期望自己可以為街友盡一份力，拉他們一把。

中秋節就要到來，人安基金會為關心寒士，預計在9月3日至11日，於全台22個地方舉辦「寒士慶中秋」的活動，預計發放6000個內含工作服、潔身用品、中秋禮品等的寒士就業包，希望寒士在過節之餘，也可以把自己打點好，迎向未來挑戰，但目前活動經費僅募到4成，盼望社會各界慷慨解囊。

人安基金會今天也邀請神手媽媽藝人張棋惠，與正在振作積極重生的烘焙師傅阿達，到台北漫步旅店西門館，一同製作「工作服蛋糕」，上面還以奶油寫下「人人平安」字眼，希望提供給寒士最溫暖的祝福。

張棋惠表示，雖然寒士們可能正處在人生的低潮中，但情況不會更壞了，只要肯努力，現在所經歷的每一個過程，都是在往成功的路上邁進。她說，只要有能力，人人都可以花小小的力量，幫助寒士朋友。

阿達現年63歲，烘焙技術精湛，曾經是一名麵包店老闆，50幾歲時誤入歧途，因案入監「深造」長達11年。阿達說，今年初出獄後，覺得很慚愧，沒臉見孩子、家人，所以離開家庭，就此開始街友的流浪生活。

阿達表示，在外面的日子風吹雨淋，真的不好過，後來在社會局轉介下，接觸到人安基金會平安站人員，並且開始在平安站裡生活，平時會協助平安站相關運作、行政工作等。

但阿達也深感，日子不能這樣過下去，必須振作起來，所以開始工作、存錢，買烤麵包機、攪拌器等，打算重拾往日精通的烘焙技術，再開回屬於自己的麵包店。

阿達並說，未來自己有餘力之後，非常願意加入協助寒士的行列，不管是擔任人安的志工、響應人安的活動，或是捐款都很樂意，「因為自己真的能體會他們的苦」，同時也是回饋社會在他最困難的時候拉了一把。

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