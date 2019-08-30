拍到啦！友善農地直擊2次石虎 南投獎勵申請延至9/16

2019-08-30 22:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕最近石虎路殺頻傳，為保護石虎並永續棲地環境，林務局8月起與南投縣政府合作，在縣內中寮鄉推出友善農地等獎勵措施，配合架設自動相機監測到石虎，還可獲得1萬元獎勵，近日已在2處農地拍攝到石虎，由於成效不錯、詢問度高，已有33名農友申請，原定到本月底的試辦方案，將延長至9月16日。

協助推動友善石虎給付方案的集集特生中心表示，拍到石虎的農地分別是中寮鄉如虹自然生態農場，以及中寮農園，其中如虹農場還記錄到1次藍腹鷴、2次白鼻心，成果令人振奮。

南投縣政府農業處指出，此次由林務局針對已知石虎族群相對穩定的南投中寮鄉，進行「友善石虎農地」、「社區巡守」獎勵方案試辦，農地部分已有33個農友加入，共90筆土地，詢問度相當高，因此農地與巡守將延長申請至9月16日。

另外還有「家禽危害通報」，試辦地包括竹山、集集、鹿谷、中寮、水里等鄉鎮，若發現石虎入侵危害家禽，經確認就發3000元獎勵，若監測並在3個月內拍到石虎，再發1萬元獎勵。

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