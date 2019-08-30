快來安平「COS」 第一名獎金6000

2019-08-30 22:23

〔記者王捷／台南報導〕台南安平區公所與台南安平魅力商圈發展協會為了致力文創發展，今年將舉辦「2019安平古堡節Cosplay趣味競賽」，要把COS風吹進台南，目前開放報名，參賽者可以自由選擇想要扮演的角色，把安平古蹟當成背景，活動中特別邀請席珍、日痕、禾暘、哈捏4位高人氣的Cosplayer擔任活動嘉賓，歡迎愛好者到場攝影，最後會選出前3名的參賽者，第1名可以獲得6000元獎金。

為了提振觀光，安平商圈去年底開始積極導入LINE Pay、台灣Pay、街口、微信、支付寶等支付工具服務，短短時間已經超過70店家加入，商圈覆蓋率已達1/2以上，預計年底目標將可望破百。但到安平除了美食，市府與公部門也希望觀光可以放慢腳步，多體驗台南的古蹟與在地文化。

為了用文創留住觀光客，商圈找來線上知名的Cosplayer，希望能讓安平貼近年輕族群，並舉辦「安平古堡節Cosplay趣味競賽」，可以扮演自己喜歡的角色，如果無法扮演角色，也可在活動時拍照、參加趣味答題的競賽，希望遊客能盡情感受安平商圈的熱情與魅力，發掘安平的美麗。

不僅如此，9月份將加入更多行動支付的協辦夥伴，安平獅樂園群聚、經濟部商業司與工研院，運用智慧商業獅LINE平台，同慶一年一度的安平古堡節嘉年華，與商圈內的店家推出一系列優惠活動，有興趣可以搜尋「2019安平古堡節」。

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