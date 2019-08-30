選前省90萬雇主荷包？ 健保平均眷口數調降將少收47億元

2019-08-30 20:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕選前利多？健保署公告，依健保法規定將健保平均眷口數從0.61人調降為0.58人，約90萬名雇主可少繳員工的眷口健保費；健保署估計，因調降眷口數，明年健保收入恐因此少收約47億元。

根據健保費計算，雇主除了要負擔員工六成的健保費外，員工若有眷口一同納保，雇主也須負擔，健保法規定每年公告調整平均眷口數，而目前的平均眷口數0.61人這數字，已三年沒調整。

健保署副署長蔡淑鈴說，健保第一類到第三類投保單位的雇主約90萬人，調降平均眷口數後，雇主投保金額變少，大約一年減少30億元，政府則少繳17億元，而員工繳交的健保費不變。

蔡淑鈴說，平均眷口數是浮動的，而少子化問題會使眷口數減少，因此平均眷口數會下降，今年統計已達0.58人，離三年前的0.61人已有不小差距。健保署統計的平均眷口數每年都會有變動，因差距拉大，健保會今年要求依法公告最新的平均數。

健保署正式公告，明年一月一日起，將調降平均眷口數。雇主負擔的員工眷口數保費計算是依照政府公告的平均眷口數來計算，而員工的自付保費則是依實際加保的眷口來計算，這樣設計是為防止雇主歧視眷口多的員工，避免不願雇用的情形發生。

蔡淑鈴說，預計明年少收約47億元健保費，但包括基本工資調漲或薪資成長等因素，健保費也會因此增加，目前的安全準備金仍有1943億元，可供健保支出接近4個月，離法定要調整保費的1.5個月還有一段距離。

會不會因此調整健保費？蔡淑鈴說，每年年底健保會都會討論健保費率問題，須等年底時一併了解。

另外，健保署也公告健保第四及第五類被保險人，包括義務役軍人、替代役役男、軍校軍費生及低收入戶的保費，自明年起從現在的每月1759元，調升到1785元。

健保署指出，因精算全體保險對象每人平均保險費有微幅上升，但第四及第五類被保險人健保費是政府全額負擔，所以不會影響民眾支出，但政府一年得多支出約一億元左右。

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