翡翠莊園頂級「紅標藝妓」咖啡 全國限量30杯

2019-08-30 22:51

〔記者王捷／台南報導〕藝妓咖啡豆原本產自用來當作防風林的咖啡樹，由於口感獨特，每年產季世界各地的饕客都會爭相搶購，有錢不一定買得到，在台南美術館開業的「！’M COFFEE」終於標到巴拿馬翡翠莊園特別區域、海拔1750公尺的紅標藝妓豆，這個高度差不多有玉山山腰這麼高，口感有花果、蜂蜜的香味，相當特殊，不過全國僅限賣30杯，將會推出試品會，還能了解藝妓咖啡豆與競標咖啡的過程。

藝妓咖啡豆來自於衣索匹亞的藝伎山（Geisha Mountain），由於Geisha唸起來與日本藝妓發音相同，因而得名，藝妓咖啡豆口味特殊，輾轉來到巴拿馬，巴拿馬的翡翠莊園將咖啡園分成好幾區，經過分區嘗試才發現，生長在海拔1400公尺以上的藝妓咖啡豆，口感特別好，藝妓豆則以海拔高度分出「紅、綠、藍標」等級。

一到藝妓豆產季，都會有來自世界各地的饕客競標，而莊園中每一區的咖啡豆口味都略有細微不同，豆子在水洗、發酵的工法上每年都會有不同的變化，因此有些特殊工法只嘗試了一年，但不一定明年還會繼續使用相同工法，讓每年競標藝妓豆的饕客會有不同的期待。

在藝妓豆中的紅標等級，必須在海拔1750公尺以上，豆子產量稀少，有錢不一定能買到，這次！’M COFFEE標到的紅標藝妓豆，是翡翠莊園5-1區的豆子，由於高海拔使咖啡豆較為結實，因此在豆子泡水發酵時使用了雙倍時間，用了60小時發酵，全國只有進這一批。

！’M COFFEE總經理林岡立說，紅標藝妓豆因為海拔高，咖啡豆蘊含的蔗糖含量較豐富、風味層次細膩，為了讓消費者更了解紅標藝妓咖啡，特別競標，全國4個門市限量30杯，購買一杯紅標藝妓咖啡，咖啡師會在桌邊做沖泡服務，並講解介紹，也可以直接購買咖啡豆沖煮，也會推出試飲會。

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