眷村市集、文資小旅行...全國古蹟日新北系列活動9月開跑

2019-08-30 22:58

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府文化局聯合淡水古蹟博物館、十三行博物館、黃金博物館及林本源園邸，9月起推出「全國古蹟日—來！新北市看古聚蹟」系列活動，內容包含科技互動展覽、表演藝術、影像紀錄、建築講座、眷村市集、古蹟定點導覽及文資小旅行等，民眾可至文化局網站查詢、報名。

全國古蹟日活動分為「藝之所在」、「藝之所現」、「藝之所行」、「藝之共感」等主題，其中包括空軍三重一村知性之旅、黃金博物館礦山大健走等活動。文化局長蔡佳芬表示，今年響應「歐洲遺產日」的「藝術與娛樂」，將主題訂為「文化資產．遊於藝」，活動除展現淡水、八里區「再造歷史現場專案計畫」現階段執行成果，也結合社會潮流趨勢推廣文化資產活動。

文化局表示，十三行博物館今年邀請藝術團體「明日和合製作所」打造「八里遙感劇場」，藉由耳機裝置，讓民眾透過聽覺進而眼到、腳到，全身五感體驗不一樣的八里。435藝文特區則進駐藝文團隊「莫比斯圓環創作公社」，融合鼓聲、戲劇、地景以及原住民古調與台灣傳統歌謠，為古蹟帶來嶄新體驗。

黃金博物館則舉辦青年影像紀錄營，邀請棲地田野傳習所（GFS）與金瓜石礦業文史達人，帶領時雨中學學生，用影像紀錄詮釋不同世代眼中的礦業遺產風貌，9月21日將在金瓜石文化館舉行成果發表。

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