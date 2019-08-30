高雄公車路網增到20條 擴大服務梓官、楠梓、旗津、小港、林園

2019-08-30 20:24

〔記者黃建華／高雄報導〕為提供民眾快速、便利、通暢的層級優化公車路網服務，高雄市幹線公車路線增加到20條，服務範圍擴大至梓官、楠梓、旗津、小港及林園區，平日尖峰班距10-15分鐘一班。

交通局長鄭永祥說，因應民眾旅運需求，在高需求路線廊帶規劃直捷幹線公車，高雄市原有17條幹線公車行駛於市中心區，自108年9月1日起擴大為20條幹線公車，服務範圍由原來市中心區擴大至梓官、楠梓、旗津、小港及林園等區，俾利串聯偏鄉地區及市中心區，提供民眾更便捷公車服務。

幹線公車路網由中華（205）、自由（92）、民族（90）、鳳青（橘12）、林園（紅3）、旗津（紅9）、梓官（紅53）、小港（69）、昌福（77）等9條縱向幹線，三多（70）、五福（50）、建國（88）、覺民（60）、明誠（紅33）、新昌（217）及百貨（100）等7條橫向幹線，2條環狀168東、西幹線及2條捷運黃線先導公車黃1、黃2組成。

交通局說，「公車一日兩段吃到飽」、「公車2小時內轉乘免費」及「公路客運最高自付額60元上限」等票價優惠措施持續實施中；因應9月開學潮即將到來，MeN▶Go首度推出更彈性的「學生7日票」方案，凡持MeN▶Go學生卡或數位學生證，即可以超划算的價格（333元），在高雄地區享受7天捷運、公車、輕軌無限次數使用，預期可吸引更多學生使用Men▶Go交通服務。另Men▶Go也開始提供「共享電動機車」輔助運具，期透過多元運具滿足民眾第一哩及最後一哩的運輸需求。

交通局指出，「搭公車做公益 送你搭台灣虎航遊日本環球影城」活動即日起至12月1日止，參加者可至FB「轉動高雄青春夢」粉絲團活動網頁登錄電子票證卡號及個人聯絡資訊，刷卡搭乘高雄市公車，平日每搭乘1次公車可獲得1次抽獎機會，假日加碼每搭乘1次公車可得2次抽獎機會；歡迎民眾多加搭乘利用，大家作伙抽大獎兼做公益回饋社會。活動相關訊息請上高雄市交通局官網、FB臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」查詢或電洽07-2299803洽詢。

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