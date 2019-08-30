生病住院別怕！台大雁行轉診年增10倍 醫院社區全面照護

2019-08-30 17:29

［記者洪美秀／新竹報導］衛福部推動社區醫院轉診雁行制，其中台大醫院新竹分院今年成功轉診及進行整合醫學病房制較去年增加10倍，參與轉診雁行的醫療院所達110家，成效良好，今天有病人肯定轉診制及出院後社區醫院診所的照顧，不僅讓病情獲得控制，也讓醫療資源發揮最大功效。

台大醫院新竹分院與衛福部健保署北區業務組執行「雁行專案─社區醫療合作推動計畫」，結合「整合醫學病房」與社區院所合作，民眾急重症住院由轉診的社區院所醫師共同參與醫療過程，出院後還可順利銜接原轉診的社區醫師照護，到今年8月，合作的醫療院所有110家，且計畫執行到6月，門診、急診與住院已服務826名病患，較去年同期僅79件成長約10倍，落實「分級醫療、雙向轉診」的精神。

台大醫院新竹分院醫師郭漢岳也說，先前有名劉女士因為下肢腫痛來急診，確診是蜂窩性組織炎，除住院治療外，也了解劉女士有糖尿病、膽固醇過高、高血壓問題，後轉回她原本的南門醫院繼續追蹤慢性病情況，不僅病人獲得妥善的後續照護，也發揮轉診和醫療資源整合功效。

台大醫院新竹分院表示，因推動整合醫學病房制，會請醫師針對病人的狀況進行討論，如此做法也讓基層醫療院所了解病人情況，病人家屬多認同，顯示雁行轉診制發揮功效，也增加病人出院後回到社區醫療院所就醫的信心。

中央健保署北區業務組科長謝明珠說，北區雁行計畫已有12群團隊，合作院所家數有826家，涵蓋率達60%，今年1到6月轉診穩定病人到社區院所有1萬1152人，是去年同期5倍，分級轉診成效顯著。

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