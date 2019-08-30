離譜！彰化蛋黃酥排隊人龍...佔馬路、擋公車

2019-08-30 15:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕太離譜了！中秋節快到了，彰化市蛋黃酥排隊名店出現交通亂象，排隊人龍隊伍繞了又繞，騎樓排得滿滿，連馬路也被佔據，更擋了公車和汽機車去路，嚴重出現公車被前方人海擋住的景象，用路人和商家及當地居民都快抓狂、凍未條了，直呼大崩壞！

名為「不二坊」糕餅店位於彰化市三民市場商圈，店就在三民路旁，附近銀行、證券公司、美食店家、服飾店林立，更是彰化市公車往返台中市必經路線，平常車水馬龍，汽機車輛來來往往，停車位更是一位難求。

附近商家直言，這家店因為採現購和限購行銷策略，近2、3年來出現代購商機，因為好賺加入代購行列激增，使得排隊人龍中越過一半都是代購排隊，代購邊排邊賣不斷循環，加上，店家越接近中秋每人每次限購數量一直縮減，使得人龍越排越長亂象叢生，三民路更是陷入極度誇張的交通黑暗期。

排隊人龍壓縮道路空間，一條馬路被排隊人潮和路旁搶生意代購佔據，機車要跟汽車搶道，汽車塞在車陣龜行。附近商家自己出入也受影響，生意更因而被波及。

不少商家大罵，一條大馬路單單1家店為了自己做生意賺錢，不顧其他店家和居民出入方便，排隊人龍已嚴重妨害交通，警方是不是該出來管管，不能任由排隊亂象越演越烈，形同「無政府」狀態？

有商家指出，排隊人群裡，萬一有人被路過汽機車撞到受傷，責任誰扛？也有居民表示，商圈做正當生意很理所當然，但店家不能只顧著賺錢，不顧用路人行的路權，放任排隊亂象存在。

當地居民、商家受苦，連公車也身受其害，有民眾指出，這家店門前附近，剛好有公車站牌，排隊人龍擠壓掉公車停靠空間，乘客不好搭車，連公車要靠站都有問題！

不少民眾希望警方硬起來，用公權力開罰、約束排隊亂象，還給用路人順暢的通行空間。

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