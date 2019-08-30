老師欠債2千多萬 開學日債主到校舉白布條

2019-08-30 15:15

〔記者楊金城／台南報導〕今天是開學日，台南市新營區一所小學校門口出現舉布條抗議場面，43歲邱姓老師驚傳在外欠債2200萬多元，尤姓退休師和親友10多人指控邱師負債有詐欺之嫌，常跑法院那有心思教學，影響校譽、學生人格成長和受教權，要求學校召開教評會解聘邱師；抗議人未進入校園，邱師也未出面。

學校發出聲明，此為邱師個人行為，學校也依台南地方法院判決，按月扣邱師薪資償還，但債權人屢干擾學校行為不斷，已嚴重影響師生安全與學生學習權利，期間寄存證信函、到調解委員會請求學校損害賠償、到法院告學校損害賠償、到校舉牌抗議、臉書發文損害校譽等，嚴重危害校園安全，更讓師生心生恐懼，無法安心教學與學習。

學校聲明強調，如債權人對法院判決不服，應向法院接洽與邱師對話。既然邱師已調到學校，學校定當全力輔導與協助，預防因債務問題影響教學，並安排二位專業輔導教師入班輔導教學。

學校家長會也發聲明說，邱師在105年8月請調該校，因其風評不佳，當時學校拒絕邱師調入但失敗，期間學校輔導邱師教學，但仍不斷受尤姓退休師攻擊和告上法院，要學校負責損害賠償，期間學校折損了一位校長、主任和教師數名，讓師生和家長痛心，對學校影響巨大。

家長會說，邱師和尤姓退休師在前一所學校的恩怨，把該校當作戰場，家長會堅決反對，希望別讓師生整天提心吊膽。學校也須負起責任監控與輔導邱師教學，避免教學不力情形發生。

尤姓退休師說，他和邱師曾在前一所學校任教，6年前邱師以買新車等理由向他借錢190多萬元，加上利息後，欠債約220萬，退休金沒了，他提告邱師後法院強制每月扣薪2萬元還債，但邱師調到目前這所學校後，3年來債務竟暴漲到2千多萬元，債權人增加二家銀行和其它6位，僅剩扣薪4千多元給他。

尤姓退休師說，他懷疑邱師頂著教師之名，明知自己無還錢能力，還四處借貸顯有詐欺之嫌，那有心思教學，學校應立即依法召開教評會將邱師解聘。

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