萌呆了！小小波麗士騎哈雷認識交通指揮手勢

2019-08-30 13:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕萌呆了！各國中小學今天開學日，為強化學生正確安全過馬路的觀念，彰化縣警察局今在彰化市信義國中小學舉辦交通安全宣導活動，讓學童們換上迷你警察制服和穿上刑事背心，騎乘小哈雷警車，認識交通指揮手勢和過馬路安全須知，學童們酷又帥的模樣，「玩」得開心，更讓學習細胞活了過來！

新學期，校園導護勤務重新啟動，彰化縣警察局婦幼隊今天讓學童體驗時下超夯的休假收心操，一群2年級男女學童變裝成刑警、交警，化身成小小波麗士，跨上迷你哈雷警車，緩緩行駛在校園裡，英姿煥發。

在兒童交通事故中，穿越馬路出意外機率居高不下，所以活動中特別教導學童正確安全過馬路步驟，特別是身形較矮小的學童，過馬路時應該把手舉高，讓駕駛更容易看見，避免意外的發生。

學童們還參加婦幼隊有獎問答，氣氛最熱絡的莫過於交通隊員警「嗶嗶哥」教導學童認識交通指揮手勢，學童們興奮高舉交通指揮棒，隨著哨音變換各種手勢，個個直呼過癮，「原來手勢不是亂比的！」學童分享心得說，今天開學日好像上營隊，很有趣。

信義國小校長曹建文說，平時學校周邊都由彰化警分局莿桐派出所員警負責學童一整天的上學、放學安全維護，今天活動特別安排情境體驗，讓學童了解員警的護童與交通指揮勤務，也宣導告訴學童，警察主要目的是保護好人，如遇危險要撥打113婦幼保護專線或110報案專線勇於求助。

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