苗縣苑裡未登記工廠排廢水被逮了

2019-08-30 12:26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府環保局接獲苑裡鎮公所通報，指出苑裡鎮新復溪溪水呈現橙色，疑似受到汙染。縣府環保局派員前往勘查後，為一間從事腳踏車零件生產的工廠所排放，且該工廠並未登記，將分別法裁罰。

苗栗縣政府環保局指出，由於當時前往勘查溪水呈現橙色，讓稽查人員不敢大意，便沿水體上游巡查污染來源，確認排放汙染源工廠後，之後進廠稽查，發現工廠未取得水污染防治相關許可文件，已經違反水污染防治法，依法開罰。

另外，稽查人員也發現，該工廠並未取得合法工廠登記，將函請工商單位依權責辦理。

苗栗縣環保局指出，新復溪呈現橙色主因為該工廠從事腳踏車零件加工，過程中會清洗零件，導致附著於零件上方的含鐵金屬被清洗流入新復溪，而該工廠又未設置處理汙水設備，才會讓新復溪染成橙色。

新復溪沿岸過去也曾發生水污染情形，導致農田青綠稻葉變成枯黃，連水溝中的福壽螺都無一倖免，讓當地民眾痛罵，「連生命力超強的福壽螺都死成一片，可見有多毒」。

苗栗縣環保局強調，除當場告發並要求業者應儘速改正，後續環保局亦將不定期前往複查，環保局也提醒民眾，水污染案件查處具有時效性，故請民眾一旦發現污染，請務必於第一時間撥打1999專線或環保局陳情報案電話037-558558通報，並提供相關明確資訊。

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