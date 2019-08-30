大寶冠鳥、青鸞兄弟檔結伴玩躲貓貓 保育員找嘸「鳥」

2019-08-30 13:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園熱帶雨林區（穿山甲館Pangolin Dome）館內導入創新思維的動物通道系統，活化空間調度與照養管理需求，讓動物們得以來去自如，其中大寶冠鳥和青鸞兄弟檔，將藏匿本事發揮得淋漓盡致，和遊客大玩躲貓貓，還跑到其他動物家裡串門子。

大寶冠鳥「寶貝（雌）」和青鸞兄弟檔「左黃」及「左紅」，因習性與食性類似而成為莫逆之交，經常結伴同行。牠們的家位在距離入口處約5公尺的步道左側平台上，但經常看不到動物蹤影，因生性害羞的「鳥室友」喜歡和大家玩躲貓貓，只有在放飯時段較容易見到牠們返家用餐。

根據保育員觀察，大寶冠鳥「寶貝」和青鸞兄弟檔在剛入住新家時，喜歡躲藏在入口左邊的矮樹叢內乘涼，等到適應環境之後，在早上開館前及下午快到閉館的時段，在遊客步道上悠閒漫步。

當參觀人潮變多時，牠們便會選擇較隱蔽的處所休息，因此保育員在剛接手照顧牠們時，必須每天四處找尋這三位嬌客可能藏身的位置，找到後再將食盆放到牠們棲息點的附近，讓大寶冠鳥及青鸞可以就近自由採食。

園方表示，穿山甲館自7月9日開放近兩個月以來，每天入館參觀人次約佔入園總人數的一半。隨著全國中小學陸續開學，估計再過2週，便會進入每年校外教學或畢業旅行的高峰，屆時新館區勢必成為許多班級師生參觀的首選，提醒大家進入館內請保持輕聲細語，不要餵食或觸摸動物，並請遵循參觀方向。

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