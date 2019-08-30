讓大肚市場營業額增3成 9月促銷沙鹿、龍泉市場

2019-08-30 13:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕吸引民眾逛傳統市場，經發局舉行傳統市場行銷，本次在大肚市場促銷活動，讓攤商營業額增加到3成，未來還要陸續促銷沙鹿、龍井的龍泉及市區的建國及東光市場。

過去民眾逛市場的習慣已漸漸改變，已改逛超市，除非相當有特色，很多傳統市場營業受到影響，經發局今年度舉行傳統市場的促銷，共規劃9場，目前促銷活動已完成4場，第5場則是促銷大肚市場。

大肚市場的促銷在8月17日就開始為期2週促銷活動，只要民眾消費50元就可兌換1點，集滿10點就可兌換摸彩券一張，今天剛好市場舉行一年一度普度及敬拜土地公儀式，經發局便同時舉行整個活動結束前的摸彩。

經發局主秘蔡珍珍表示，經發局今年將舉辦9場的傳統市場促銷活動，已完成了豐原、清水、梧棲的促銷，而大肚市場今天結束，因此舉辦摸彩活動，下一場便是沙鹿市場，活動從9月3日至9月12日，龍井的龍泉市場則9月21日至9月28日。

至於市區將於9月22日在建國市場舉行，10月20日在東光市場。

蔡珍珍強調，5個傳統市場經過多日促銷，攤商的反映很好，營業額都成長2至3成。

大肚區長白峨嵋表示，大肚市場雖小，但市場內有很多名攤，像方滷肉就被經濟部邀請前往台北參加活動，未來會多舉辦大肚市場的促銷，讓更多好吃的小吃讓民眾知道。

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