澎湖開學日 花嶼國小一名新生入學

2019-08-30 12:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日是澎湖各級學校開學日，最西端的花嶼國小僅有1名新生，馬公離島虎井國小沒有新生入學，中正國中虎井分部則僅一名新生，至於已廢校的大倉國小，島上中小學生一早就搭船前來馬公上學，未來將風雨無阻依靠交通船上學。

少子化衝擊早就嚴重影響澎湖群島，每年都有一名畢業生或是一名新生入學的學校，今年也不例外，花嶼國小今年分有一年級新生黃彩晴、幼兒園新生柯千惠，全校僅有5個年級，含幼兒園全校學生數9人，顯示人口外移嚴重。

另外馬公市管轄的離島虎井國小，今年沒有新生入學，全校目前只剩5個學生，3個班配置6個老師，工友退休，學校沒有其他人手。老師除了要進行教學之外，每一個人都要負擔所有學校的行政事務運作，很辛苦。但雖然是迷你小校，虎井國小今年是澎湖離島唯一申請通過教育部沉浸式英語教學計畫（另外一間為中山），顯示教師團隊的用心。

至於早已廢校的大倉國小，目前國中小學生都必須搭船，在馬公重光港上岸，再分別前往各級學校就讀，現在有國中小各2名學生搭船，由教育部雇用交通船運送，雖然不符合成本，但讓學子享受最完善的教育環境，則是每個家長的希望，所以大倉的學子是每日用交通船通勤，與都會區的小朋友不同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法