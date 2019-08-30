交通運輸業罷工預告期 學者戴佐敏籲立法設置

2019-08-30 13:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣航空業今年已發生2次罷工行動，無實際預告期的突襲式罷工，導致逾43萬旅客影響，使得各界對於航空業立法設置罷工預告期逐漸具共識；台北市航空運輸商業同業公會今日舉辦研討會，探討交通運輸業罷工預告期必要性。報告人成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏表示，航空業飛機持有成本極高，以長榮航空來看，40%航機閒置，1個月閒置成本高達9.2億至10.6億元，這個成本損失是業者無法承受之重；戴佐敏並呼籲，為了保障消費者，罷工預告期需要立法設置。

贊成罷工預告期立法，主要是因為突襲式罷工，消費者、旅遊業者無法預做安排；反對方則是認為罷工預告期傷害勞動權、台灣罷工門檻高，啟動需先過工會會員代表大會決議通過申請爭議調解、調解不成功才能進行罷工投票、獲得半數以上會員支持才能罷工等3關卡。

而台灣民眾對於長榮罷工的輿論支持度方面，戴佐敏指出，根據台灣源大數據輿論支持度調查，32.1%網友支持罷工，66.8%網友反對罷工，民眾認為工會藉罷工綁架旅客，以達到壓迫資方答應其訴求，然後訴求又不甚合理，這種無視旅客權益，激怒一般群眾，因此對罷工預告期立法需求日殷，較好保障旅客權益。

台灣是個島國，旅客出國主要還是仰賴國際航空運輸，但航空運輸是寡占產業，國際航空運輸業罷工時，旅客其實未必有其他替代選項。戴佐敏表示，罷工通常會挑選在旺季，若以6月至8月華航、長榮來看，供給座位數在台灣整體數量中，皆占23%以上，平均載客率都在81%以上；若華航或長榮發生罷工時，其公司在罷工期間無法提供原運能的40%以上，即使其他航空公司載客率達100%，擬搭機旅客數量根本無法消化，旅客只能欲哭無淚無飛機可以坐。

戴佐敏強調，航空業航機閒置成本非常高，50%航機閒置時，1個月閒置成本約11.4億至13.2億元、45%航機閒置時，閒置成本10.3億至11.9億、40%閒置時，成本為9.3億至10.6億；所以罷工預告期航空公司仍要承受損失，且業者也不會想要預告期太長，因為預告期出來後，航空公司就要事先規劃航班取消，若最後沒有罷工或是罷工時間未如預期那麼長，但航班都已取消旅客已轉走、取消，業者還是會有營運損失。

戴佐敏呼籲，為了更好保障消費者，罷工預告期需要立法設置，至少提供7天，比較好是9天以上；另外，若能降低罷工對旅客衝擊，情侶吵架不要影響第三人的前提，罷工也較能獲得社會大眾支持。

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