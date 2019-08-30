交通運輸業罷工預告期 學者戴佐敏籲立法設置
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2019-08-30 13:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣航空業今年已發生2次罷工行動，無實際預告期的突襲式罷工，導致逾43萬旅客影響，使得各界對於航空業立法設置罷工預告期逐漸具共識；台北市航空運輸商業同業公會今日舉辦研討會，探討交通運輸業罷工預告期必要性。報告人成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏表示，航空業飛機持有成本極高，以長榮航空來看，40%航機閒置，1個月閒置成本高達9.2億至10.6億元，這個成本損失是業者無法承受之重；戴佐敏並呼籲，為了保障消費者，罷工預告期需要立法設置。

贊成罷工預告期立法，主要是因為突襲式罷工，消費者、旅遊業者無法預做安排；反對方則是認為罷工預告期傷害勞動權、台灣罷工門檻高，啟動需先過工會會員代表大會決議通過申請爭議調解、調解不成功才能進行罷工投票、獲得半數以上會員支持才能罷工等3關卡。

而台灣民眾對於長榮罷工的輿論支持度方面，戴佐敏指出，根據台灣源大數據輿論支持度調查，32.1%網友支持罷工，66.8%網友反對罷工，民眾認為工會藉罷工綁架旅客，以達到壓迫資方答應其訴求，然後訴求又不甚合理，這種無視旅客權益，激怒一般群眾，因此對罷工預告期立法需求日殷，較好保障旅客權益。

台灣是個島國，旅客出國主要還是仰賴國際航空運輸，但航空運輸是寡占產業，國際航空運輸業罷工時，旅客其實未必有其他替代選項。戴佐敏表示，罷工通常會挑選在旺季，若以6月至8月華航、長榮來看，供給座位數在台灣整體數量中，皆占23%以上，平均載客率都在81%以上；若華航或長榮發生罷工時，其公司在罷工期間無法提供原運能的40%以上，即使其他航空公司載客率達100%，擬搭機旅客數量根本無法消化，旅客只能欲哭無淚無飛機可以坐。

戴佐敏強調，航空業航機閒置成本非常高，50%航機閒置時，1個月閒置成本約11.4億至13.2億元、45%航機閒置時，閒置成本10.3億至11.9億、40%閒置時，成本為9.3億至10.6億；所以罷工預告期航空公司仍要承受損失，且業者也不會想要預告期太長，因為預告期出來後，航空公司就要事先規劃航班取消，若最後沒有罷工或是罷工時間未如預期那麼長，但航班都已取消旅客已轉走、取消，業者還是會有營運損失。

戴佐敏呼籲，為了更好保障消費者，罷工預告期需要立法設置，至少提供7天，比較好是9天以上；另外，若能降低罷工對旅客衝擊，情侶吵架不要影響第三人的前提，罷工也較能獲得社會大眾支持。

  • 北市航空商業公會辦研討會，成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏報告交通運輸業罷工預告期必要性。（記者鄭瑋奇攝）

    北市航空商業公會辦研討會，成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏報告交通運輸業罷工預告期必要性。（記者鄭瑋奇攝）

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