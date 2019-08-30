澎湖行動圖書館重新啟用 澎湖免稅商店大力贊助

2019-08-30 11:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2010年成立的昇恆昌旗下澎坊免稅商店，除了每年上繳逾5000萬元給澎湖縣庫外，更成立志工隊關懷弱勢族群，今日開學日協助中山國小行動圖書館重新啟用，未來將派員協助各校書籍交流運送，加強澎湖資訊傳遞，帶動書香社會。

馬公市中山國小原為海軍子弟學校，以閱讀文風取勝，早在10年前就由澎湖縣政府委託，啟動行動圖書館計畫，初期都是由老師利用下班閒暇之餘，開自家轎車運送書籍，不僅耗時費力，能運輸的書籍也不多，因此澎湖縣政府教育處邀請澎坊免稅商店，號召志工展開「行動悅讀專車」書籍物流運送計畫。

澎坊加入行動悅讀專車計畫後，已經協助校際間書籍交流運送服務，已超過1800箱書籍，順利解決了借還書與運送人力的問題；今日中山國小舉辦閱讀動起來-行動圖書館送書到學校活動，由前後任教育處長謝國村、蘇啟昌、議員呂黃春金、陳慧玲、歐中慨、呂光宇、校長張素紋、澎坊經理楊智超等人共同剪綵。

典禮中先安排1年級新生，由家長帶領通過聰勤門，並獲得一本嶄新童書，同時中山國小也將校舍重建故事製作為繪本，由學長姊現場講解，讓新生們對於學校有了初步認識；隨後則由與會貴賓們，將一箱箱書本運送上車，象徵裝滿知識的行動圖書館將傳遞到澎湖各地。

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