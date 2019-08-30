聽見南非的聲音！十三行博物館邀無伴奏美聲9/1登場

2019-08-30 10:47

〔記者周湘芸／新北報導〕位於八里的十三行博物館將於9月1日下午3點在入口舉辦「聽見南非的聲音」音樂會，邀請來自南非的無伴奏美聲團體「Thee Legacy」以及傳統樂舞演出，另外，博物館現開設「原典-台灣原住民族歲時祭典特展」與「臉友-台灣原住民人面文物特展」，有興趣的民眾可前往參加。

十三行博物館表示，館方以考古、人類及民族學為核心，此次與南非聯絡辦事處合作辦理「聽見南非的聲音」音樂會，邀請榮獲「SATMA 傳統音樂成就獎」、音樂錄影帶於Youtube點擊率破百萬的「Thee Legacy」將南非的好聲音帶到台灣，現場也有舞者及歌手Joseph Gabayo、Mojalefa等帶來傳統樂舞演出。

此外，「原典-台灣原住民族歲時祭典特展」與「臉友-台灣原住民人面文物特展」，共展示150多件精品及影像紀錄，從考古與民族學角度帶領民眾深入探索部落及文化，更多活動資訊可至十三行官網查詢。

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