新課綱挨轟去中國化 國教院澄清︰課程設計學生為主體

2019-08-30 10:55

〔記者林曉雲／台北報導〕嘉義大學教授吳昆財等一群學者和教師今天開「反對去中國化歷史教科書」記者會，抨擊新課綱歷史科去中國化違反史實，且質疑新課本是總統蔡英文的台灣國史教科書，主張廢除新課綱及歷史教科書，並點名包括高雄市長韓國瑜等總統參選人對此表態。但國家教育研究院澄清，中華文化包含在多元文化之下，台灣史、中國史和世界史比重分量與過往相當，課程設計更朝向學生為主體，台灣地位問題採多元觀點及主張並陳，讓學生能理解當前台灣國際地位處境的歷史背景。

嘉義大學歷史系教授吳昆財表示，新課綱的歷史教科書有3大問題：以南島語族取代中華民族，以多元文化取代中華文化，否定中國在台灣的合法治理基礎，三者都是在去中國化，未來10年會有400萬下一代接受此教育，被教育台灣人不是中國人，台灣文化不是中華文化，他們是熱愛中國、中華文化的一群人，因此要站出來抗議，強調失去政權就失去歷史詮釋權，總統參選人須表態。台中二中老師伍少俠則質疑新課本是反中媚日，以多元之名行教條之實。

國教院教科書中心主任楊國揚表示，108課綱是經過嚴謹研修及專業多元公開透明之審議過程，依合法、合程序之方式發布，歷史科於課綱研修過程，廣泛諮詢學者專家及第一線教師的意見，普遍皆認為，中華文化可包含在「多元文化」之下，已完整呈現不同時期不同族群進入台灣所帶來的多元文化發展，而將南島語族的部分放置於原住民族相關知識內涵下進行討論，自101高中歷史課綱即已如此，108課綱從未有要以某個族群文化取代另一個族群文化之意圖。

此外，國教院主任楊國揚說明，108新課綱歷史課程採「分域」設計，突破過往單一區域的歷史學習，高中更採專題式教學，讓學生思考各區域歷史間的關聯與互動，鼓勵學生進行歷史議題的探究，在紛雜多元的論點中，本於歷史事實與證據，提出自己的觀點，並能與不同意見相互對話，從而建立自己的認同，台灣史、中國史、世界史比重份量與過往相當，課程設計更朝向以學生為主體而設計，有關外界關注之台灣地位問題，經查各版本教科書均能依據課綱之規定，透過條約、宣言或公報的解讀或詮釋，將多元觀點或主張並陳，讓學生能理解當前台灣國際地位處境的歷史背景。

國教院澄清，民間出版社依據課綱編輯教科書，國教院依據課綱審定教科書，不論教科書編者群或教科書審查小組，均為國內具學術專業之相關領域學者專家及教師，教科書之內容，如未違反課綱規定、不牴觸國家法律，且未涉及正確性之疑慮者，教科書出版社對於題材選擇與內容的多元呈現，審查小組均會予以尊重，期待各方學者、教師，對教科書內容所呈現的多元觀點或主張，均能同等的尊重，並給予教師與學生討論、探究的空間。

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