寶可夢冠軍》10歲吳比靦腆：叫自己世界冠軍會不會太跩

2019-08-30 13:12

〔記者周采薇／台北報導〕小小的身軀，背上披著一面大國旗，「10歲的吳比」舉著寶可夢的世界冠軍獎盃，讓不少人都覺得非常感動，因為這可是台灣第一座世界寶可夢大賽的冠軍獎盃！

今年2019年，吳比在寶可夢世界大賽中，拿下電玩遊戲錦標賽「兒童組冠軍」。除了吳比臨場的即時反應，幕後軍師團也扮演重要角色，其中他的哥哥吳震更是吳比的專屬教練。哥哥2年前帶著他開始玩寶可夢，從怪獸的屬性到攻擊速度，全部都是哥哥親自指導，因此哥哥也成為吳比最堅強的後盾。

從2017年開始吳比每年都有參加世界大賽，那時候最好的成績是2018年的世界排名11名。哥哥吳震爆料：「那時候沒有進8強，他哭得很傷心」。吳比則抱怨：「哥哥那時候還先跟我檢討，最後才說看你哭得這麼傷心還是算了」，兩兄弟一搭一唱感情十分融洽。

回想起在決賽當天，很多人都覺得吳比的表現非常沉著穩定，但吳比說：「其實是緊張到面無表情！」吳比的媽媽羅茵如和親友團，也一直在台下幫吳比加油。吳比激動的說：「媽媽在台下一直喊，但是看得懂的人就會很激動地叫MEGA! MEGA!」

獲頒冠軍的時候，吳比心裡非常感動，也在後台落淚了，他說拿到冠軍獎盃的第一個反應是：「好重！獎盃真的好重！」媽媽羅茵如說第一次走進那幾萬人的會場，看著兒子內心真的很感動：「非常謝謝他們帶我看世界！」

媽媽羅茵如表示之前出國參加的比賽，都沒有台灣的媒體報導。有一次在澳洲的比賽，吳比明明打贏了對手，結束時所有的澳洲媒體蜂擁跑去採訪對手，吳比還問媽媽：「是不是我表現得不好」。哥哥吳震說其實這款遊戲在台灣確實非常小眾，但希望透過這次幫台灣奪下的寶可夢世界冠軍，能讓更多人注意到，吳震說：「 這個新聞比我們預期的都還大的很多，希望能夠有越來越多人加入一起奮戰！」

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