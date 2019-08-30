小確幸！降低高雄車站施工交通不便 交通局闢免費接駁車

2019-08-30 10:34

〔記者黃建華／高雄報導〕因應高雄車站鐵路地下化通車後的後續工程進行，民眾反映台鐵、捷運轉乘公車步行距離過遠，高市交通局近日特別規劃公車紅27區間（R27區）巡迴免費接駁車，盼減少民眾步行轉乘的不便。

交通部鐵道局南部工程處正進行高雄車站鐵路地下化工程，高雄車站今年2月16日起改由南華路及松江街進出，交通局接獲民眾反映台鐵、捷運轉乘公車步行距離超過200公尺遠，尤其是老年人轉乘不易。

高市交通局長鄭永祥會同交通部鐵道局南部工程處、台鐵高雄站、捷運公司等單位至高雄車站會勘站區施工期間交通動線、公車轉乘及臨時停車等狀況，並研議改善作法。

鄭永祥表示，為增加民眾轉乘公車意願，8月24日起闢駛紅27區間（R27區）巡迴接駁車，民眾只要持卡即可免費搭乘，接駁時間為每日6點半至19點，班距5至10分鐘一班車，停靠站點有高雄車站、願景館、市區公車C站區、D站區、中山一路、林森路口等站，以減少民眾步行轉乘不便。

通勤族陳小姐說「免費轉乘很好吔！不僅可以大幅縮短轉乘時間，也可以避免日曬雨淋，是工程施工期間很貼心的服務」。

另外，車站附近商圈也反映當地停車位不足會影響生意，鄭永祥立即請鐵道局南部工程處於工區內評估增設臨時停車空間可行性，預計於確認用地後闢設，提供市民朋友停車使用。

鄭永祥同時請市民朋友多加搭乘利用紅27區間免費接駁車，交通局會持續關注高雄車站鐵路地下化後續工程所帶來的交通衝擊，配合施工單位將不便降到最低。

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