台灣獼猴怕過馬路被車撞 走電纜功夫了得

2019-08-30 10:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣名間鄉到彰化縣二水鄉是台灣獼猴活躍的區域，國中教師楊傳峰載兒女行經名間鄉，看見2隻台灣獼猴先後穿越車來車往的馬路，原想等看第3隻猴子如何穿越馬路，楊老師唸國小的兒子楊問卻意外發現，有隻猴子不過馬路改走「天橋」，輕巧地走在電纜線，等確認過了大馬路，才跳下路樹，這隻獼猴的走鋼索特技，讓楊老師一家人看得驚呼連連。

曾獲師鐸獎、Super教師的二水國中老師楊傳峰，家住草屯鎮，每天都要翻越松柏嶺到二水上班，昨日下午利用暑假最後一天，帶一對兒女從二水返回草屯途中，經週名間鄉一處火龍果園，突然看到1隻台灣獼猴從果園出來，嘴巴咬著1個火龍果，左右轉頭後即衝過馬路，後面跟著1隻體型較小的獼候，在大猴的保護下快速通過馬路。

楊傳峰老師和一對兒女原想等看後面的猴子，沒有跟上大猴，如何靠自己過馬路，其就讀國小的兒子楊問突然大叫：「猴子在走電線！」，楊老師和小女兒「阿妹」抬頭一看，果然看到有隻獼候雙腳走在下層的電纜線，雙手攀著上層的電纜，身手敏捷地往前進，中間還不時單手攀著電纜，或左右手交換。

這隻猴子確定已通過馬路後，即從電纜跳下大棵的路樹，且彷彿練過輕功，往下一躍，站穩後再往下一層跳，幾個跳躍就從樹頂安全著地。

拍下台灣獼猴走電纜的過程，楊傳峰和兒女都對猴子有如馬戲團走鋼索的特技讚嘆不已，後來他把這段影片放上臉書，網友對獼猴的身手大呼驚彩，還有網友說「個調皮孩子扮成猴子走電線？」，但更多人慶幸這隻大膽猴子未被電死。

楊傳峰說，其實他也一直為這隻獼猴捏把冷汗，擔心牠會被電到，自己和兒女屏息觀看，直到牠安全落地，3人才鬆了一口氣。

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