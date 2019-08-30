注意！新豐西濱交維改道 竹1南下車流先北上再迴轉南下

2019-08-30 10:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹新豐鄉台15線鳳鼻隧道路段，因配合台61線西濱快速公路WH10C標階段性施工需要，預計9月3日（星期二）起進行交維改道至12月25日，屆時北上車流請改直行第一孔道；另鳳鼻隧道北口處，原竹1線往南車流，請先行右轉台15線往北行駛約200公尺後，再迴轉南下。

交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處表示，第三階段的交維改道，新豐鄉台15線鳳鼻隧道南下車流不變更，請用路人依目前行車動線直行於第四孔道，北上車流則請用路人改直行於第一孔道。

另外，在鳳鼻隧道北口處的台15線與竹1線路口，因施作北口各項結構物需封閉施工，請原竹1銜接台15左轉往南的車流，依現地標誌牌面指示，先行右轉台15線往北行駛約200公尺後，再迴轉南下。

西濱北工處說，未來整體鳳鼻明隧道完成後，會將第二、三孔明隧道，分別作為台61線快速公路北上及南下線使用；第一、四孔明隧道，則將分別作為地區性道路（即台15線）北上線及南下線使用。

由於該路段尚屬施工中路段，鳳鼻隧道內速限均為50公里，道路兩側禁止臨時停車，請用路人遵守隧道內各號誌、施工標誌及現場人員指揮，減速通過，以維行車安全。

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