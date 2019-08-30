參與鹽田文化 布袋國中學子創作戲偶參與謝鹽祭

2019-08-30 09:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮洲南鹽場每年定期舉辦謝鹽祭，今年首度邀請社區藝術家「陳大肥」指導布袋國中學子共同創作，在暑假期間創作出高蹺鴴、布袋鹽山及大螃蟹等戲偶，呈現沿海意象，將參與10月19日的謝鹽祭遶境儀式。

嘉義縣布袋鎮曾是著名製鹽場域，有百年製鹽歷史，一度因廢晒而消失，2008年布袋嘴文化協會重新啟動洲南鹽場恢復晒鹽，每年舉辦謝鹽祭迎請眾神遶境、祭拜祈福。

布袋嘴文化協會除恢復晒鹽，近年來致力於推廣及保存鹽田文化，與許多名廚、烘焙坊合作，使用在料理或麵包內，世界麵包比賽冠軍吳寶春就採用洲南鹽場鹽花製作麵包，登上米其林晚宴；謝鹽祭也曾結合當地友善農作與養殖業舉辦野餐party，讓民眾從生活中瞭解鹽田歷史與敬天、敬神的傳統。

在地社區藝術家陳大肥在北部求學後返鄉，開設一閃閃創意基地工作室，平時進行藝術教學，曾擔任過謝鹽祭主持人；今年他指導20多名孩子們用宣紙、竹編架黏貼製作出戲偶，今天是開學日，他們努力在開學前完成創作。

布袋國中校長吳敏男說，學生們發揮巧思，如彩繪大螃蟹，鹽山還搭配夕陽，並設計公、母高蹺鴴，創意十足；陳大肥說，學生們完成創作後，將由他再適度修整，謝鹽祭時扛著遶境，從參與中瞭解鹽田文化。

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