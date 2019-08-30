台南公部門暑期工讀成果發表 「照亮幸福臺南」專案計畫獲頭獎

2019-08-30 08:09

〔記者王涵平／台南報導〕台南市政府公部門暑期工讀舉行成果競賽發表會，勞工局職訓就服中心以「照服訓練數位行銷-照亮幸福臺南」專案計畫獲一等獎，勞工局長王鑫基鼓勵工讀生能將經驗分享出去。

工務局等16個局處80名工讀生分24組參加競賽，勞工局就業促進科「繽紛府城，多元平權─職場平權及求職隱私宣導計畫」獲二等獎，勞工局勞資關係科「勞資和諧一家親」獲三等獎，勞工局勞動條件科「本勞外勞一家親-外籍勞工權益推展計畫」獲優等獎。

北區區公所經建課「『咱的公園、咱來改造』暑期工作坊」、民族事務委員會「點亮傳說- Siraya時空手札」、勞工局勞安福利科「職災免驚－讓愛陪伴您」獲甲等獎。 勞工局表示，自2013年起推動暑期專案工讀計畫，全國獨創以「公開面試」、「專案小組」、「成果發表」、「CPAS職涯性向」及「職能發展」等5大創新模式提供青年學子截然不同的工讀經驗。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，同學運用學校及職場所學及團隊的合作及創意來執行各局處多元、特色行銷計畫，展現成果相當精彩，競賽方式也透過直播方式在「台南工作好找」臉書粉絲團同步播出。

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