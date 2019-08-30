08/30 各報重點新聞一覽

2019-08-30 06:15

自由時報

談人才流失 稱「鳳走雞來」// 韓國瑜又失言 被轟歧視

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨與國政顧問團直播，鎖定青年議題，提出「韓國瑜為您撐腰三政策」，但談到高階人才流失，韓國瑜卻失言說：「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」因有歧視移工的意味，在被提醒不宜後，韓在直播中致歉。

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2匪持槍 洗劫長興材料老董豪宅

高雄市鳥松區一棟豪宅昨天下午遭兩名持槍蒙面歹徒闖入，當時屋內有兩男四女共六人，歹徒用束帶綑綁園丁等四人，大肆洗劫二十多分鐘，離去前帶走監視器主機。警方獲報大為吃驚，被害人是股票上市公司長興材料（原名長興化工）前高姓董座，目前擔任長興總裁，他當時不在家，獲悉自宅遇劫後，心生畏懼不敢回家。

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駐港解放軍輪換 中國高調報導

中國官媒二十九日高調報導人民解放軍駐港部隊，自當天凌晨展開其第二十二次輪換行動，新華社宣稱，這是經中國國家主席習近平兼任主席的中央軍事委員會批准進行的「年度正常例行行動」。當天凌晨，不少香港市民陸續上傳解放軍軍車調動的影片和照片到各大社群媒體，一時間香港風聲鶴唳，直至新華社發稿後才確定這是「例行行動」。

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聯合報

氣爆善款案移送檢調 韓營反守為攻 陳菊回擊

國民黨總統提名人韓國瑜的競選團隊昨舉行記者會，質疑高雄前市長陳菊市府「濫用善款、糟蹋善心」，高雄氣爆捐款專戶行政費用有使用上限，卻被加入只要委員會審議通過統統可支付的「帝王條款」，要陳菊說清楚。

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美軍運輸機飛越台海 國防部罕見迅速證實

國防部昨天下午發布新聞稿宣布，美國空軍一架MC-130J運輸機，中午在台灣海峽上空，沿台海中線由北向南飛行。依據民間網站顯示的情資，這架飛機是由琉球沖繩的嘉手納基地起飛，經台灣北方飛經台灣海峽後轉向巴士海峽向東，最後回到基地，反時針方向繞台一周。國防部在媒體報導後第一時間就予證實，反應速度之快，以往也不多見。

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中國時報

國民黨2020大選主菜該上了！藍拱韓朱出征

國民黨飽受「郭柯王」結盟傳聞干擾，基層備感焦慮、士氣低迷。國民黨青壯派立委江啟臣昨登高一呼，呼籲國民黨總統提名人韓國瑜盡速組成「韓朱配」，破除陰霾，展現團結氣象，獲得國民黨立委、縣市首長紛紛響應。據了解，韓朱幕僚已在積極溝通，希望促成組合，2人不排除近日會面。

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台美諜對諜 親綠華府智庫研究員被捕

美國新聞網站Daily Beast昨報導，任職於華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute，GTI）的台裔資深研究員安大維（David An）因涉嫌收受台灣國安局人員提供禮物未報備，提供假租約，又說謊，在本月初被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。

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