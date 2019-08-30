推買一送一讓生意回溫？ 一芳工讀生爆遭店長「大砍班」

2019-08-30 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕「一芳水果茶」因日前一國兩制事件，遭台灣網友砲轟拒喝，傳出部分加盟主串連將對一芳創辦人求償，但一芳總經理28日回應，「目前沒有人退加盟，還有店家想要加盟」，生意在買一送一下也漸漸回溫。但有媒體報導，一名一芳工讀生爆料稱，風波至今已遭到「大砍班」，一芳總公司尚未出面澄清或說明。

一芳水果茶日前在官方微博發文支持一國兩制、譴責香港罷工，遭到許多台灣民眾反彈，高喊「拒喝」，店家隨後推出買一送一優惠，但似乎難以提振生意，致部分加盟主氣憤，揚言串連將對一芳創辦人柯梓凱進行求償；一芳水果茶總公司墨力國際集團27日晚間表示，目前總部尚未接獲加盟主相關訊息，會進一步查證。

墨力國際集團29日更召開記者會表示，最近配合公司推出「買一送一」促銷，業績回升快持平，並強調從未接獲其他加盟業者串連要向母公司提告等電話或訊息，也不會向公司提告；目前國內也有2、30家業者洽談加盟中，而在促銷活動下，門市業績已拉回約原來的9成。

但根據《三立新聞網》報導，一芳工讀生小飛爆料，一國兩制風波至今遭店長「大砍班」，他稱「暑假剛開始一週上班還有3、4天，現在我一週1天而已...」，認為生意有受到影響，但也說買一送一優惠推出後，顧客是有變多的情況；至於是否有遭到公司欠薪，小飛則說「目前沒有」，但提到有些門市，最近有「晚營業、早關門」的情況。

對於工讀生爆料指遭店長「砍班」之事，目前一芳總公司尚未出面澄清或說明。

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