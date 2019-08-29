淡江大橋主橋段 工程超前0.52％

2019-08-29 23:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡江大橋主橋段今年3月開工，立法委員呂孫綾今天赴淡江大橋第三標主橋段工程現場，對於實際進度1.01%超前預計進度0.52%表達感謝，並提醒應及早規劃通車後周邊交通建設。呂孫綾也關心在八里端工程範圍所發現的砲框舍狀況，也要求施工單位與新北市文化局密切配合，先行規劃3D測繪掃描及擬定異地重置計畫，再報請新北市文化局協調審查，希望中央、地方、工程、文資能取得多贏局面。

立委呂孫綾探勘進度 表示感謝

呂孫綾說，日前施工單位在八里端工程範圍所發現的砲框舍遺跡，希望施工單位與新北市文化局密切配合，先行規劃3D測繪掃描及擬定異地重置計畫，再報請文化局協調審查。

新北市文化局則回應，施工單位需事先進行3D測繪掃描後，擬定砲框舍異地重置計畫後提送文化局處理，後續將協助相關審查事宜。

公路總局在報告中說明，極限載重試驗基樁5支已經在8月14日已全數完成，預定9月15日開始加載作業。而挖子尾街以北工區兩側圍籬架設完成。其中土石方作業也配合紅火蟻防治措施同步進行。

淡江大橋第三標主橋段工程歷經7次流標，修正計畫終於在去年11月14日獲行政院核定，同意增加經費57.64億元，總預算124.94億元，工期68個月，並於今年3月14日由蔡英文總統主持動土典禮，預計2024年完工。

呂孫綾表示，淡江大橋完工後，可縮短淡水、八里通勤距離，不須繞行關渡大橋，減少15公里路程，節省25分鐘車程；也預留八里輕軌所需空間，改善淡海新市鎮聯外交通、減少台2線竹圍路段及關渡大橋30%交通量，帶動地方發展。

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