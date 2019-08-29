出門帶雨具！週五留意午後局部大雨 南部慎防大潮淹水

2019-08-29 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕明（30）日開始水氣增多，天氣轉為不穩定，東半部地區及恆春半島有短暫降雨，午後雷陣雨機率升高，預計週末以後天氣可回穩、晴朗；第12號輕颱「楊柳」預計明晨將會登陸越南，對台灣沒有直接影響。

根據「中央氣象局」預報，受到南方雲系北移影響，明天「東半部地區」及「恆春半島」有短暫陣雨或雷雨；其他地區以多雲為主，但午後雷陣雨範圍擴大且時間延長，局部地區大雨機率也提高；「西半部地區」上午前有局部短暫陣雨機率。

第12號輕度颱風「楊柳」目前位於海南島南方海面上，持續朝越南方向移動，預計明天早晨中心位置將會登陸越南，對台灣沒有直接影響。

氣象局也提醒，目前適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間，潮位容易超過警戒值，請沿海低窪地區務必注意海水倒灌、局部淹水等情況。

「天氣風險公司」表示，目前在上海的滯留鋒面明天將南移到台灣北方外海，所產生的雲系可能會造成北台灣的雲量增加、風浪變大，但週末鋒面北退後，有望在下週回到較穩定晴朗的天氣。

溫度方面，各地高溫約31至34度，沒下雨時仍較悶熱。

紫外線方面，明天各地紫外線指數都達「高量級」，雙北、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣以及澎湖縣為「過量級」。

空品方面，宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

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