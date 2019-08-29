板橋社後地區積淹水元凶 竟是混凝土

2019-08-29 19:28

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區社後地區過去幾年每逢豪大雨就受積淹水之苦，地方爭取新設下水道管線排水，初估經費約需3000萬元；水利局月前追查原因，深入地下管線，發現接近湳仔溝出水口的雨水下水道被混凝土堵塞，加強趕工清除後，市長侯友宜今天下午前往視察，水利局保證可以有效減緩積淹水情形，解決地方近10幾年的夢魘。

水利局長宋德仁說，大仁路下水道管線末端，近湳仔溝處約150公尺長，有4處被混凝土堵塞，原本直徑90公分的管線，只剩10幾公分空間，造成瓶頸路段，導致排水不良回堵；施工單位利用機械破管、清除混凝土再復舊，為免影響交通日夜趕工，自8月2日進場施工，原訂9月22日完工，如今提前到8月25日完工。

宋德仁也提到，目前地下管線爆滿，幾乎已無空間增設，且經費高達3000多萬元，在清除總量約25立方公尺的混凝土後，積淹水問題可望大幅減緩，工程花費約340餘萬元，節省不少公帑。

目前工區已經復舊完成道路鋪設，侯友宜今天下午前往視察，對水利局、板橋區公所及里長合作解決地方沉痾相當肯定，而施工期間造成居民不便，讓里長飽受壓力，侯友宜也表示歉意，同時希望里長們積極反映民意，市府才有機會解決民眾的問題。

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