全國首件長照BOT案 落腳基隆

2019-08-29 21:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕全國第一件長照BOT案落腳基隆，財政部今天到基隆仁愛之家舉行「基隆市長照福利服務園區促參案」說明會，基地有3.67公頃，未來有600長照床位，將打造「一條龍」老人長照服務，並建造12%只租不售的銀髮住宅，目前進入先期規畫階段，明年3月啟動招商。

林右昌與社會處長吳挺鋒、財政處長翁利芳等出席座談會，他說，這是非常難得的一個案子，非常寶貴而且重要，是中央政府財政部重點推動的促參案件，為何會有這麼大床位數的案子，是全台絕無僅有，主要是基隆地狹人稠，在社區很難找到適當空間，因此找到仁愛之家來規畫，剛好是轉型最好的機會，可提供600床的床位，未來視園區的發展還可增加床位申請。

基隆65歲以上長者達5萬9000多人，佔全市總人口16.14%。園區未來照顧對象，不只照顧基隆長者，還有汐止、瑞芳、雙溪、貢寮、金山、萬里即過去所謂大基隆地區，未來都是服務範圍。

基市府設單一窗口協助行叔程序

林右昌表示，市府後續成立專案小組，由林永發擔任召集人，單一窗口協助水保、建使照相關行政程序作業，當成是市府自己案件提供協助。他說，對於今天會中意見回饋，9月11日由林永發和促參司另行開會討論，正式向衛福部進行床位數申請。

推動促參司長王秀時表示，這項案子結合財政部、衛福部和基隆市政府共同努力，架構並推動這項全國第一座長照BOT案。公共建設攸關國民生活品質，也帶動社會經濟成長的重要基礎。政府資源有限，藉由公私協力，引進民間資源，提供民眾享受好的公共服務品質。

今天出席的有養設中心業者、保險金融業者、顧問、工程業者等近百人進行座談。

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