「Valdim的台灣旅程」 奪媽祖徵文首獎

2019-08-29 20:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕全台唯一以媽祖為主題的徵文比賽，中市文化局今日公布得獎名單，由陳錦雲「Valdim的台灣旅程」得到首獎，自然不造作地將媽姐與西方的聖母瑪莉亞串聯起來，描寫作者帶著外國客戶參觀媽祖遶境的盛況，文字生動樸實，耐人尋味。

501件作品 競爭激烈 24件出線集結出書

文化局表示，2019媽祖徵文比賽共收501件作品，創作好手們不分國籍、居住地與年齡層，一起響應文學與宗教的啟發，競爭激烈，經過初審及決審作業，最終選出24件精彩的作品並將集結出版作品集。

文化局指出，媽祖不僅在廟宇之中，更是生活安定的力量，藉由徵文比賽讓更多創作者回望自身與宗教文化的關係，分享信仰的故事及不同風貌的生命體會並化為文字。

徵文比賽前3名得獎作品是：第1名陳錦雲〈Valdim的台灣旅程〉，可獲得獎座乙座暨獎金3萬元；第2名2名，陳書伶〈愛是一尊媽祖的距離〉及徐麗娟〈遙遠的附近〉，可獲得獎狀乙紙暨獎金2萬元；第3名3名，嚴次郎〈高牆四季的氣息—憶天妃〉、何志明〈祖母的信仰〉及戴華旭〈濃灰中恆亮的小金獅〉，可獲得獎座乙紙及獎金1萬元。

優等7名為施昱任〈再出發〉、洪健智〈一同信仰〉、賴鈺婷〈等媽祖來〉、陳贊任〈最後的儀式〉、傅靖中〈咱的媽祖〉、邱凰華〈媽祖生—數字胎記〉及Mattias Daly〈帶我弟登朝聖宮〉。

佳作11名為陳倚芬〈終於媽祖〉、趙憶雲〈當時只道是尋常〉、陳韻如〈外公的紅帽子〉、周家津〈距離〉、利志華〈養女記〉、徐彩雲〈挽一截溫柔〉、李郁棻〈看海〉、謝淑如〈畫一個圓〉、陳靜怡〈海口人的傳承〉、潘秋如〈路口〉及洪萬達〈等他回來〉。

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