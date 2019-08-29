迎接開學日 中市公車恢復平日班表發車

2019-08-29 16:38

〔記者張菁雅／台中報導〕明（30）日就要開學了，台中市政府交通局今日表示，實施寒暑假班表的公車路線將恢復為平日班表行駛，班距更密集；另外，跳蛙式幹線公車200、500、700、900路及19條區間車路線，也從明日起恢復上路，尖峰時段密集發車，將增加至少150個班次以上，大幅縮短學生候車時間。

交通局長葉昭甫指出，為使有限的大眾運輸資源發揮最大效益，寒暑假期間，部分公車路線在尖峰時段採較大班距發車，或全天採離峰班次發車，包含41、55、154、219、229、232、278、279、304路等，明日開學將恢復平日班表行駛，例如，304路公車寒暑假全日班距為10至30分鐘一班車，明起尖峰時段恢復為5至15分鐘一班車。

另外，停靠少數主要站點、密集發車的跳蛙式幹線公車，包含200、500、700、900路，明日也將恢復行駛，可縮短學生乘車時間，並改善尖峰時段因大量乘車人潮導致車內擁擠或上不了車等問題。

葉昭甫表示，200路行駛大里霧峰中興路至亞洲大學、500路行駛中清路至中科實驗高中、700路行駛崇德路、900路行駛北屯路至豐原高中沿線學校，平日尖峰時段密集發車，服務豐原、潭子、大雅、大里、霧峰及市區多所高中職學生。

交通局另再選定部分市區公車路線，在平日特定時間加開區間車，包含9區、20區、53區、58區1、58區2、75區1、105區1、105區2、108區、128區、151區、181區1、181區2、211區、275區、305區、306區1、306區2及677區等19條區間車，部分發車時間也配合學生與家長反映而調整，例如，58區2原發車時間為下午4時50分，調整為5時10分發車，更符合學生放學乘車需求。

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