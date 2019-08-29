40台斤野生老虎斑自己游上岸？網友爽加菜：連吃2週石斑

2019-08-29 16:36

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市貢寮區馬崗漁港居民葉明電，27日在海邊釣魚時，發現一條很大尾的石斑魚一直往他的方向游來，葉明電與附近浮潛的民眾見狀，趕緊上前徒手把石斑拉上岸，發現是一條重達40多台斤的老虎斑，非常罕見，照片一貼到網路上引發熱議，民眾驚呼：「第一次聽到石斑自己送上門這種神奇事。」葉明電的兒子笑說：「接下來2個禮拜都要吃石斑了。」

新北市政府漁業及漁港事業管理處看過照片後表示，這是一條老虎斑，一般要長到40台斤以上這麼大尾，很少見，至少要長4、5年以上。

葉明電說，27日他到海邊釣魚，就看到這條活跳跳的老虎斑，不斷的往岸邊游來，他趕緊與附近浮潛的民眾一起上前把牠捉上岸，前後花了一個多小時纏鬥，手都劃傷了，葉明電相當開心，直呼根本是老天爺送的禮物。

當地曾姓海鮮業者說，這條老虎斑比一般石斑大上8、9倍，市價約4萬元，石斑一般都是海釣，第一次聽到石斑自己送上門、甚至是在岸邊就能徒手抓到石斑這種「非常神奇」的事。

葉明電的兒子也說，接下來可能二個禮拜都要吃石斑了，來自大海的食物，這個人生故事至少會聽父親講一百遍以上，一代一代傳下去。

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