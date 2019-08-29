實踐國土永續的宴席 大廚走入鄉間將食材變身創意料理

2019-08-29 17:22

［記者林宜樟／嘉義報導］農委會水土保持局南投分局推動農村多元發展及生態農業，結合台灣生態廚師及彰、投、雲、嘉四縣市的友善農產與養殖場，大廚們走入鄉間，將友善農作食材變身為各式高級創意料理，名店「一號島廚房」主廚李易晏更宣布在嘉義縣東石鄉設分館，讓民眾從「吃」認識農村的風土與在地文化。

今天「國宴：實踐國土永續的宴席」在東石鄉塭仔社區50分life工作室舉辦，由臺灣生態廚師發起人吳秀娟及馬愛雲號召，12位中式、日式、法式、義式、烘焙等生態廚師用25間友善農場、養殖場的食材，透過精湛的廚藝與創作思維，呈現出「水林八寶與陳同行鴨」、「繚繞此蚵間」等多道風味迷人的料理，雲品溫泉酒店則推動採購友善食材，開發區域特色料理。

水土保持局局長李鎮洋說，水保局推動農村再生近9年時間，如今農村再生已經走向2.0，邁向區域亮點的整合與串聯，這次媒合重視食材來源的廚師們及進行友善農法的農人，以創新合作方式活化、提升農村產業價值。

50分life工作室負責人吳淑芳說，蚵捲原本是當地常見料理，李易晏主廚再添加創意，將虱目魚做成魚漿，加上蝦漿，用虱目魚皮包裹後煎熟，未來還會請主廚培訓社區媽媽各式料理作法；李易晏說，在地食材不需多加調味，讓客人們在產地享受料理人與農人們的用心。

吳淑芳說，品質提升的「蚵捲2.0」，象徵漁村產業邁向優質化與精緻化，過去工作室常接待40、50人的團體，但社區媽媽們並非專業，較為緊張，未來將接待10到20人的小團為目標，細緻瞭解在地生態、文化、食材到料理。

參與計畫的餐廳有寧菠小館、灃食公益飲食文化教育基金會、拾穗Bakery & Kitchen、The One中山概念店、膳馨餐飲有限公司、彼刻義式餐酒館、太鼓餐飲集團、一號島廚房、瘋活三生文化工作坊、Chef’s Club Taipei、舞春食農工作室。

友善農作有彰化縣田野勤學示範基地、大有社區；南投縣好勝美地茶園、駿原農場、吳掌櫃果園、穀笠合作社、南屏山農場、玫開四度食用玫瑰園、茂松香菇農場、半山居農場、彭氏農場；雲林縣斗南鎮農會、橙色果園、紫蝶花影、海豐社區、瑪麗番茄農場、口湖鄉遊客中心、小秧自然農場、青生活農場、水林小陳的田畦邊果菜園；嘉義縣樟哥大小蝦、白水湖蚵學家及金嵐蝦場。

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