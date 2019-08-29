細心照顧罕病養子 魯凱夫妻無怨悔

2019-08-29 15:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自屏東縣三地門鄉青葉部落的吉布璐．阿笆琉吾述，11年前和先生領養了長子永恩，6年前永恩被診患出患有黏多醣症，夫妻倆仍細心照顧他無怨悔，今天（29日）他們還帶著永恩與弟弟予恩，到創世基金會屏東分院唱歌給植物人聽，並呼籲社會大眾支持創世中秋義賣活動。

吉布璐．阿笆琉吾述今年45歲，她表示，自己早年被診斷出不易生育，多次懷孕都流產，於是和先先領養同為原住民的永恩，襁褓中永恩還未滿月，等他年紀稍大，出現發展遲緩現象，一直到5歲才被診斷出罕見疾病─黏多醣症第三型。

吉布璐和先生沒有因為永恩生病而放棄他，在一家人眼中永恩是「上帝派來的天使」，吉布璐說，在永恩10個月大時，她不但懷孕了，更順利生下弟弟予恩，一家4口和樂融融，雖然永恩生活已無法自理，智力也宛如6、7個月大的嬰兒，但全家人還是把他當成寶。

吉布璐一家的經濟，因為永恩發病，從原本的小康變得困難，創世基金會屏東分院獲知後，定期前往部落到宅服務，為永恩原床泡澡、送物資、指導家人照顧技巧。

今年中秋屏東創世義賣不如預期，至今不到目標4成，吉布璐一家知道後，今天（29日）帶著永恩、予恩兄弟到創世，以歌聲鼓舞院民，也呼籲社會大眾支持柚子、紅藜餅乾的義賣。

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