運動時扭傷腳踝別忽視！醫師：韌帶也可能受傷

2019-08-29 14:29

〔記者蔡思培／台北報導〕近來運動風氣盛行，不少人會從事慢跑、登山、健行等活動，但有時運動一個不小心就可能導致扭傷。醫師指出，當腳踝扭傷時，體內許多韌帶可能也受傷，這時要保護關節免受二度傷害，並盡量維持關節正常活動度。

台北市立聯合醫院陽明院區復健科主治醫師丁睿宇表示，腳踝扭傷是最常見的運動傷害，醫學上扭傷所指的是連接兩塊骨頭的韌帶遭受部分或是完全的撕裂傷。腳踝扭傷時，其實許多韌帶都可能受傷，最常遭殃的是腳踝外側的韌帶（尤其是連接距骨和腓骨的韌帶）。若是嚴重傷害，腳踝內側的韌帶也可能受傷。

丁睿宇建議民眾，當穩定關節的韌帶受傷時，關節中其他韌帶也會暴露於危險當中，這時一定要保護關節遭受二度傷害，如果發現沒有辦法順暢的跑步、跳躍、變換方向時，就要應該停止運動。過去有些人在腳扭傷會打石膏固定，但研究發現，透過輕柔運動維持關節活動可能更有幫助。丁睿宇指出，用腳趾在空中寫字，就是一項可以維持關節正常活動度的運動。

至於扭傷後該如何減少疼痛，丁睿宇說，壓迫性包紮、抬高患肢等方式都是有用且不會干擾組織復原的方式。有外國學者也建議，扭傷時應盡量避免冰敷、使用非類固醇類的消炎止痛藥等抗發炎治療，因為這可能干擾組織癒合、增加多餘的膠原蛋白合成。

丁睿宇也建議民眾，關節扭傷後可參與復健活動，以加速恢復腳踝的肌力、活動度、關節本體覺。一般的腳踝扭傷都會逐漸復原，但某些嚴重扭傷可能會往上影響到脛骨與腓骨的連結，這時就需要詳細理學檢查搭配影像學來診斷，民眾可前往復健科求診。

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