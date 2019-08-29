車內吸電子煙空汙紫爆7倍！ 新研究：三手煙傷害更大

2019-08-29 15:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕美國喬治亞大學環境衛生科學系今年發表研究結果顯示，一項針對7款不同大小的房車，進行車內電子煙、加熱煙車內二手煙暴露量的研究，結果顯示電子煙在車內產生的PM2.5最高可達到490微克/立方公尺，是台灣政府明定大氣空污「紫爆」的7倍之多。

台大醫院家醫部醫師郭斐然指出，美國喬治亞大學環境衛生科學系今年發表的研究還顯示，若人體暴露於電子煙的二手、三手煙環境中，4小時之後的尿液尼古丁代謝物濃度最高，最高甚至可達13倍，同時，電子煙的毒性物質丙烯醛代謝物也顯著上升。

董氏基金會則點出，本週發表在《菸草控制期刊》（Tobacco Control,BMJ）的最新研究更進一步發現，電子煙霧也有三手煙殘留危害。郭斐然說，這最新研究指出，電子煙專賣店隔壁的商店，放置紙巾、毛巾及空氣濾淨器，僅1天的時間，紙巾便可測得尼古丁及致癌物亞硝胺，毛巾及空氣濾淨器放置較長的時間也測得這2種電子煙殘留物質，而且濃度隨放置時間而增加。

台北醫學大學博士高志文說，室內空污的主要污染源就是二手菸，而新興煙品的二手煙產生的PM粒徑，不少都比PM2.5還要小，目前已知持續暴露在高濃度的PM2.5會提高致癌的風險。

政府已訂定大氣PM2.5濃度達71微克/立方公尺就為高危害的「紫爆」點，各級學校的戶外體育活動需暫停，同理，面對新興煙品的室內二手煙危害，需要政府修法明確制止。

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