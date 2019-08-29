吸引國際客到花東旅遊 交部10月起調降50％機場地勤費

2019-08-29 15:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年國際觀光客來台逐年增加，但旅客多留在大台北地區觀光、消費。許多旅遊業者曾抱怨，爭取到包機到花東，但卻礙於地勤費過而作罷。交通部長林佳龍今天表示，已初步協調出改善方案，針對飛花東的國際定期包機，獎助地勤費50%，盼提振花東觀光，預計今年10月上路實施。

交通部長林佳龍表示，兩週前他與觀光業者聚會，不少業者當面向他反映，國際客難以進入大台北以外的地區，尤其花東的機場，因為航班數量較西部機場少，地勤公司因成本考量，向航空公司收取較高的地勤費。

林佳龍表示，業者向他反映，花東機場地勤費的問題，導致業界努力去爭取包機，結果航空公司一聽到地勤費這麼高就打退堂鼓；這件事向政府反映了好多年，每次都說要回去研議，結果每次都是一延再延、沒消沒息。

為解決多年的問題，交通部已初步協調出改善方案，打算針對飛花東的國際定期包機，獎助地勤費50%，盼藉此有助花東國際航班的拓展，提振花東觀光。

交通部表示，關於觀光業者反映花東機場地勤費用過高，影響國際包機飛航意願一案，交通部8月22日邀請行政院交環處、東部聯合服務中心及相關業者開會研商，已獲一致共識，為促進航空公司飛航花東包機之意願，將修正「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點」，將50%的地勤費用納入獎助額度，待完成報核行政程序後，盼爭取儘快讓獎助措施在10月起實施。

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