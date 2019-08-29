職業軍人參訓取證照 退伍傳承家業經營不鏽鋼製品店

2019-08-29 14:18

〔記者黃建華／高雄報導〕37歲李嘉偉投入軍旅生涯14年，去年為傳承家業經營不鏽鋼製品店，參加勞動部高屏澎東分署開辦的「綜合銲接班」，取得手工電銲與氬氣鎢極電銲等證照，退伍後順利接手雙親傳承下來的事業，開啟新的人生職涯。

李嘉偉說，雙親開設不鏽鋼製品店多年，長大後曾跟著父親透過土法煉鋼方式培養銲接技術，當初會選擇在專科畢業後從軍，是想尋求穩定經濟收入，但去年眼看雙親年紀漸長，身為長子的他決定繼承家業，在退伍前，報名參加勞動部高屏澎東分署自辦職前訓練「綜合銲接班」，盼強化銲接相關理論基礎與專業技術。

李嘉偉在參訓期間，了解銲接工作法及金屬材料等原理，並透過鉗工切割、手工電銲等實際操作，提升技術能力，結訓前取得相關證照，退伍後立即接手家業經營。他充滿信心說，不鏽鋼是日常生活常見的金屬，只要用心做，一定可以在這塊領域闖出一片天。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，分署定期舉辦職前訓練課程，即日起至9月12日，受理報名的課程有「電腦數值控制-CNC車床」、「會展產業（MICE）人才培訓」、「冷凍空調配線」、「旅遊從業人員」等4個班，歡迎年滿15歲以上、具有就業意願的民眾報名參加，詳情可電洽07-8210171詢問或是連結勞動部高屏澎東分署官網查詢。

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